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США заявили о намерении РФ сфабриковать нападение украинской армии

В Пентагоне заявили о планах России якобы «сфабриковать» атаку со стороны Киева
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У США есть данные о том, что РФ якобы может попытаться «сфабриковать предлог для вторжения» на Украину. Об этом в четверг, 3 февраля, заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

‎‎«Нам не нужны внешние силы на нашей земле»
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По его словам, Москва якобы собирается инсценировать атаку со стороны Киева против суверенной российской территории или против русскоязычного населения, чтобы оправдать свои действия.

Кирби также отметил, что Россия хочет сделать «очень страшный пропагандистский видеоролик», который бы послужил в дальнейшем предлогом для вторжения на Украину.

Кроме того, он сообщил, что источником этих заявлений являются разведданные, которые США рассекретили.

Ранее в четверг руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением о том, что Россия готовит видео, в котором будет представлена атака на нее со стороны Украины.

При этом он не смог привести какие-либо доказательства подготовки видео и раскрыть, какой именно информацией на этот счет обладают американские власти.

Западные политики и представители СМИ распространяют многочисленные спекуляции на тему возможной российской агрессии по отношению к Украине. Москва многократно опровергала подобные заявления.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил 31 января, что Запад не приводит никаких доказательств в подтверждение своих слов о том, что РФ якобы готовится к вторжению на Украину. Дипломат указал на то, что со стороны Москвы не прозвучало ни одной угрозы в адрес Киева.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 30 января назвал нелепостью заявления властей США о якобы исходящей от России угрозе в сторону Украины. Запад преследует «какие-то свои корыстные измышления», считает он. При этом украинская сторона сама указывает на отсутствие угрозы.

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