Эксперты пояснили поддержку КНР озабоченностей РФ в сфере безопасности

Поддержка Китая российских озабоченностей в сфере безопасности стала отражением стремления Пекина сделать акцент на равенстве, учете интересов друг друга и отойти от пережитков прошлого. Об этом «Известиям» заявил эксперт Центра исследований России и Центральной Азии Шанхайского института международных отношений Чжао Лун.

«Для Китая поддержка интересов безопасности России имеет много значений. Во-первых, это подчеркнет, что Китай и Россия твердо поддерживают друг друга в вопросах, касающихся их основных интересов. Во-вторых, Китай всегда выступает против угроз и давления с помощью санкций. А подход США к проблеме Украины почти такой же, как и их подход к вопросам, затрагивающим основные интересы Китая и дела наших соседних стран. Китай, как и Россия, выступает против такого рода взаимодействия, основанного на позиции силы», — пояснил китайский эксперт.

Кроме того, по его словам, Пекин выступает против менталитета холодной войны и блоковой политики, тогда как НАТО «является продуктом холодной войны, а расширение НАТО олицетворяет блоковую политику».

Заявление о том, это «рациональные озабоченности России в сфере безопасности должны быть восприняты всерьез и урегулированы», впервые сделал 27 января глава МИД КНР Ван И, общаясь по телефону со своим американским коллегой Энтони Блинкеном.

2 февраля, рассказывая журналистам о визите Владимира Путина в КНР 4 февраля, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков напомнил, что «в Китае разделяют позицию о том, что безопасность одного государства не может быть обеспечена за счет нанесения ущерба безопасности другой страны, а региональная стабильность не может обеспечиваться через усиление военных альянсов».

Вместе с тем, по мнению руководителя программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Московского Центра Карнеги Александра Габуева, заявление Китая было «очень аккуратным, и трактовать его как безоговорочную поддержку российских требований скоропалительно». Однако некоторое изменение тональности на условиях взаимности, безусловно, происходит, отметил эксперт. Ранее Владимир Путин выразил солидарность с КНР в отношении антикитайского альянса AUKUS и американского усиления в Тихом океане.

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