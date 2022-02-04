Болсонару прокомментировал попытки США добиться отмены его визита в РФ

Президент Бразилии Жаир Болсонару в четверг, 3 февраля, прокомментировал информацию о попытках со стороны властей Соединенных Штатов повлиять на его решение нанести визит президенту России Владимиру Путину.

«Бразилия — это Бразилия, Россия — это Россия. Я со всеми хорошо лажу. Как только [президент США] Джо Байден пригласит меня, если он это сделает, с удовольствием приеду в США», — отметил он.

Ранее в четверг МИД Бразилии сообщил, что поездка Болсонару в Москву состоится 14–17 февраля.

В понедельник, 31 января, газета Folha de Sao Paulo написала о том, что американские власти с помощью переговоров пытаются добиться отмены или отсрочки поездки президента Бразилии в Россию.

По информации газеты, госсекретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора с министром иностранных дел Карлосом Франса выразил обеспокоенность, что эта поездка может быть воспринята как знак приверженности Бразилии Кремлю в российско-украинском конфликте.

Как рассказала заведующая кафедрой истории и политики стран Европы и Америки МГИМО Людмила Окунева «Известиям», попытки повлиять на решение Болсонару могут быть связаны с тем, что США обеспокоены слухами о возможном появлении российской военной инфраструктуры в странах Латинской Америки и пытаются ограничить связи Москвы с регионом в целом.

О намерении нанести визит президенту России Владимиру Путину в первом квартале 2022 года президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил в декабре во время своего еженедельного выступления.