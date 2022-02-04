Дети провели сутки в квартире с телами родителей в Ростове-на-Дону

В многоквартирном доме на проспекте Шолохова в Ростове-на-Дону двухлетняя и трехлетняя девочки сутки провели в квартире с телами своих умерших родителей. Об этом сообщает портал 161.RU со ссылкой на источники в силовых структурах.

Как удалось установить следствию, погибших без признаков насильственной смерти обнаружили родители девушки, которые пришли в гости к молодой семье. Около суток до их прихода маленькие дети находились в запертой квартире с телами.

«По факту обнаружения тел двух человек в квартире многоквартирного дома проводится доследственная проверка», — сообщили журналистам в следственном управлении СК по Ростовской области.

В пресс-службе СК заявили, что молодые супруги лежали на кухне. Сейчас дети нуждаются в психологической помощи: малышки напуганы и не понимают, почему родители не проснулись.

Ранее, 24 января, сообщалось, что суд арестовал девочку, которую подозревают в том, что она заказала знакомому убийство своей семьи в Омской области. По данным «Известий», подростка заключили под стражу на два месяца. Также 24 января по данному делу был арестован 17-летний Александр С.

О задержании подростков стало известно накануне. Подозреваемые в убийстве семьи из трех человек признались в совершенном преступлении. По версии следствия, дочь погибшей женщины Анна подговорила своего парня убить ее мать и отчима, которые были против их дружбы, из-за чего в семье были неприязненные отношения.

Тела трех человек — 38-летнего Романа Б., 35-летней Александры И. и их 10-летней дочери-инвалида — были обнаружены утром 22 января в одном из домов в селе Юрьевка Омской области.