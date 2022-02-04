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Космонавты пожелали российским спортсменам удачи на Олимпиаде в Пекине

Космонавты развернули флаг РФ на МКС в поддержку российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине
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Космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров развернули флаг России на борту Международной космической станции и пожелали российским спортсменам побед на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине. Видеоролик с пожеланиями космонавтов в пятницу, 4 февраля, распространила пресс-служба «Роскосмоса».

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Шкаплеров отметил, что за спортивными баталиями в Пекине будет с замиранием сердца наблюдать весь мир. Он также добавил, что космонавты не останутся в стороне и будут следить за выступлениями спортсменов с борта МКС.

Дубров пожелал российским командам «успехов, побед и новых рекордов».

«Пусть в вашем сердце всегда звучит гимн нашей страны, и мы всегда будем помнить, с какими флагами вас будут встречать по возвращении на Родину. Удачи вам, друзья!» — сказал космонавт.

Ранее, 3 февраля, премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о том, что вся страна поддерживает российских спортсменов и будет желать им победы на зимней Олимпиаде-2022. Выплата за золотую медаль составит 4 млн рублей.

Ранее в этот день глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил о готовности Пекина провести успешную Олимпиаду в безопасном режиме. Как добавил председатель КНР Си Цзиньпин, Китай предпримет все усилия для организации «ярких и блестящих Игр». Также он заявил, что благодаря подготовке и проведению Олимпийских игр 2022 к зимним видам спорта привлечено 300 млн жителей страны.

В среду, 2 февраля, в Пекине стартовала эстафета олимпийского огня. Как отметили в оргкомитете, в передаче олимпийского факела будут участвовать роботы-амфибии и подводные роботы. При этом саму эстафету решили сократить до трех дней в связи с эпидемиологической обстановкой.

Сообщается, что в Пекине за четыре дня до начала Олимпийских игр 2022 выросла заболеваемость COVID-19. Так, 31 января в Пекине диагностировали 24 случая коронавируса, что является максимумом за последние полтора года. При этом на следующий день среди прибывших на Олимпиаду в Пекин выявили 32 новых случая COVID-19.

Олимпиада пройдет 4–20 февраля, Паралимпиада — 4–13 марта. Предстоящие Игры пройдут сразу в трех кластерах — в Пекине (хоккей, фигурное катание, конькобежный спорт, керлинг), Чжанцзякоу (биатлон, лыжные гонки, сноуборд, прыжки с трамплина) и Яньцине (горные лыжи, бобслей, скелетон и санный спорт).

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