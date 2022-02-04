В Москве скончался мужчина после поджога другом его одежды

В одной из столичных больниц 3 февраля скончался мужчина, которого в январе поджег друг во время распития спиртных напитков.

Инцидент произошел еще 24 января на Зеленоградской улице. Всё это время врачи боролись за жизнь мужчины, который получил 33% ожогов поверхности тела.

Как удалось установить следователям, жертва гостила у друга, где целая компания распивала алкоголь. В какой-то момент хозяин дома поднес зажигалку к майке потерпевшего, та мгновенно вспыхнула.

Злоумышленник был оперативно задержан.

Ранее, 1 февраля, стало известно, что в Москве суд арестовал 42-летнего мужчину, подозреваемого в поджоге квартиры в многоэтажном жилом доме в Чертаново, до 31 марта. Ранее он был неоднократно судим.

Пожар в квартире жилой многоэтажки на Дорожной улице в районе Южное Чертаново вспыхнул вечером 29 января. В результате пострадали три человека, двое из них находятся в реанимации. У них диагностировали ожоги различной степени тяжести.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц, совершенном общеопасным способом.