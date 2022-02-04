Журналистам Deutsche Welle запретили допуск в Госдуму

Журналистам немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle запретили допуск в здание Госдумы в ответ на запрет вещания российского канала RT DE в Германии. Об этом 3 февраля сообщается на сайте нижней палаты российского правительства.

«Принято решение запретить допуск в Государственную Думу журналистов германской телерадиокомпании «Дойче Велле», — следует из материала пресс-службы Госдумы.

Кроме того, как сообщили законодатели, германским журналистам будет отказано в аккредитации на мероприятия ГД.

Накануне немецкие власти приняли решение о запрете вещания телеканала RT DE на спутнике Eutelsat, smart TV, сайте и приложении RT, платформе «Одиссей».

В RT выразили мнение, что действия немецкого медиарегулятора неправомерны и нарушают Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (ECTT).

Российские власти в рамках первого этапа ответных мер приняли решение закрыть корреспондентский пункт немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle в РФ.

В МИД ФРГ, в свою очередь, назвали необоснованным запрет на работу в РФ корпункта DW. Там заявили, что меры, применяемые в отношении телекомпании, лишены всякого основания и усложняют отношения Берлина и Москвы.

Как заявил «Известиям» депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте, ответные шаги России на запрет вещания телеканала RT DE в Германии понятны, по его мнению, эта ситуация произошла по вине ФРГ.