Президент Чехии призвал относиться сдержанно к ситуации вокруг Украины

Президент Чехии Милош Земан выразил мнение, что к ситуации на границе России и Украины необходимо относиться сдержанно, поскольку на данном этапе конфликт не перешел в плоскость непосредственных действий. Об этом 3 февраля сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала после встречи с лидером государства.

«Мы говорили о напряженности на украинско-российской границе. Господин президент считает, что необходимо сохранять сдержанность, что это пока, скорее, конфликт словесный, происходящий в риторической плоскости», — отметил Фиала

Он подчеркнул, что Земан верит в возможность разрешить сложившийся конфликт мирным способом.

Кроме того, чешский премьер-министр сообщил, что несколько дней назад кабинет министров одобрил дарение украинским вооруженным силам более 4 тыс. артиллерийских снарядов калибра 152 мм, которые используются для ведения огня из гаубиц.

26 января газета Ceske noviny сообщала, что поставки боеприпасов из Чехии в Киев будут бесплатными. Сотрудник пресс-службы минобороны Чехии Якуб Файнор уточнял, что всего Украина получит 4006 единиц 152-миллиметровых артиллерийских боеприпасов.

По его словам, Чехия намерена укрепить обороноспособность Украины, которая обратилась за помощью в ответ на ситуацию с российскими войсками на своей границе.

21 января министр обороны республики Яна Чернохова заявляла, что Европа должна подготовить и предоставить Киеву помощь.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. Россия неоднократно отвергала подобные данные. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Он подчеркнул, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.