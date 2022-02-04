Появилось видео с места наезда грузовика на женщину с коляской в Калининграде

МВД опубликовало видео с места ДТП в Калининграде, где водитель грузовика насмерть сбил женщину на пешеходном переходе и несколько метров протащил коляску с ее ребенком.

На представленных кадрах видно, что грузовик успел достаточно далеко отъехать с места происшествия.

Авария произошла ранее в четверг на Московском проспекте со стороны улицы Литовский Вал в направлении улицы 9 Апреля в Калининграде. Грузовик на высокой скорости переехал женщину с коляской, которая переходила проезжую часть дороги на разрешающий сигнал светофора. В результате женщина скончалась от полученных травм. Ее ребенок, находившийся в коляске, выжил.

Как отметили в пресс-службе УМВД по Калининградской области, девушка успела оттолкнуть коляску с дороги, что спасло жизнь младенцу. Очевидцы произошедшего, в свою очередь, сообщили, что водитель попытался скрыться с места аварии, сделав вид, что не заметил женщину под колесами.

Нарушителя смогли остановить другие водители, которые начали сигналить.

Полиция проводит проверку происшествия.