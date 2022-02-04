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США пригрозили Китаю за помощь России в смягчении эффекта санкций

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У США есть инструменты для воздействия на компании Китая, если те попытаются смягчить эффект санкций против России. Об этом в четверг, 3 февраля, заявил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.

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По его словам, Соединенные Штаты готовы применить эти инструменты, если заметят, что «компании, в том числе из КНР, делают всё возможное, чтобы смягчить эффект от мер США в части экспортного контроля, помочь [России] избежать их или обойти их».

Ранее в этот день член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик сообщил, что США продолжают работать на опережение в отчаянии дождаться «агрессии» со стороны России. По его словам, в санкциях, угрозах и провокациях Штатов нет ничего нового.

Белик отметил, что Вашингтону везде мерещится «российская агрессия». Что придет в голову американским законодателям в следующий раз, неясно.

Накануне американский сенатор от Демократической партии США Джин Шахин заявила, что комитет по иностранным делам сената в ближайшее время может согласовать проект закона о превентивных антироссийских санкциях.

1 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены возможными санкциями, которые могут ввести США в отношении России. У Москвы есть «планы по хеджированию рисков и минимизации последствий» подобных действий Вашингтона, заверил он.

31 января сообщалось, что сенат США на этой неделе может согласовать пакет антироссийских санкций на случай обострения ситуации вокруг Украины. Отмечалось, что американские законодатели до сих пор не пришли к единому мнению о том, стоит ли вводить в отношении РФ ограничения в превентивном порядке.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила в тот же день, что США разработали санкционные списки на случай вторжения России на Украину, туда входят чиновники, а также члены их семей.

Западные политики и представители СМИ распространяют многочисленные спекуляции на тему возможной российской агрессии по отношению к Украине. Москва многократно опровергала подобные заявления.

Постпред России в ООН Василий Небензя заявил 31 января, что Запад не приводит никаких доказательств в подтверждение своих слов о том, что РФ якобы готовится к вторжению на Украину. Дипломат указал на то, что со стороны Москвы не прозвучало ни одной угрозы в адрес Киева.

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