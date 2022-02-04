Два человека пострадали в результате возгорания на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы 3 февраля произошло возгорание в многоквартирном доме, в результате чего серьезно пострадали два человека.

Как выяснили «Известия», вспыхнувший в квартире в одном из жилых зданий по Батайскому проезду пожар оперативно был потушен прибывшими по вызову огнеборцами.

Пострадавшие госпитализированы, состояние их здоровья оценивается как тяжелое. Кроме того, из огня были спасены еще два человека.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее в четверг в частном секторе в городе Ульяновск загорелся одноэтажный деревянный дом, из пожара полицейскими были спасены дети. Отмечалось, что правоохранители подоспели на место происшествия раньше пожарных. Огонь не успел перекинуться на постройку, всех жителей дома удалось спасти.

В понедельник, 31 января, мужчина 1978 года рождения пострадал при пожаре в многоквартирном доме в Ухте (Республика Коми), еще четверых удалось спасти. Отмечалось, что к моменту прибытия подразделений из дома самостоятельно эвакуировались 14 человек.

Предварительной причиной произошедшего специалисты называют неосторожное обращение с огнем при курении.