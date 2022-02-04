Прямой эфир
Интернет
Rockstar подтвердила создание новой GTA
Спорт
Избивший Топора тренер вызвал на ринг Новоселова
Общество
Умер старейший артист петербургского ТЮЗа Владимир Тодоров
Интернет
Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбои в работе соцсети
Мир
В ДНР приравняли к кибертерроризму блокировку веб-ресурсов Донбасса
Экономика
СПБ Биржа приостановила торги из-за технического сбоя
Спорт
Навка назвала главных конкурентов России в фигурном катании на ОИ
Мир
Пашинян на встрече с Алиевым подчеркнул важность заключения мирного договора
Общество
Экс-главу Дербентского района Дагестана осудили на 7,5 года за растрату
Спорт
Украинские болельщики оскорбляли россиян в полуфинале мини-футбольного Евро

Два человека пострадали в результате возгорания на юго-востоке Москвы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На юго-востоке Москвы 3 февраля произошло возгорание в многоквартирном доме, в результате чего серьезно пострадали два человека.

Как выяснили «Известия», вспыхнувший в квартире в одном из жилых зданий по Батайскому проезду пожар оперативно был потушен прибывшими по вызову огнеборцами.

Пострадавшие госпитализированы, состояние их здоровья оценивается как тяжелое. Кроме того, из огня были спасены еще два человека.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее в четверг в частном секторе в городе Ульяновск загорелся одноэтажный деревянный дом, из пожара полицейскими были спасены дети. Отмечалось, что правоохранители подоспели на место происшествия раньше пожарных. Огонь не успел перекинуться на постройку, всех жителей дома удалось спасти.

В понедельник, 31 января, мужчина 1978 года рождения пострадал при пожаре в многоквартирном доме в Ухте (Республика Коми), еще четверых удалось спасти. Отмечалось, что к моменту прибытия подразделений из дома самостоятельно эвакуировались 14 человек.

Предварительной причиной произошедшего специалисты называют неосторожное обращение с огнем при курении.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022