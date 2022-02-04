В психоневрологическом интернате под Коломной обрушилась крыша

В корпусе №3 Колычевского психоневрологического интерната под подмосковной Коломной частично сложилась кровля.

Как рассказал «Известиям» источник, в момент обрушения рабочие сбивали с крыши сосульки и чистили снег, что могло послужить причиной обрушения.

Крыша площадью примерно 240 кв. м частично упала на перекрытия чердака. В результате происшествия никто не пострадал.

В корпусе № 3 проживали 170 человек с психическими заболеваниями.

Из-за аварийного состояния некоторых помещений здания примерно 50 пациентов направят в Егорьевский психоневрологический интернат, а часть — в Куровской ПНИ. Остальных расселят на месте.

Ранее в четверг сообщалось, что в одном из многоэтажных жилых домов подмосковного города Долгопрудный просевший от подтеков потолок обрушился на голову пожилой женщины. Жительница дома Анжелика рассказала в беседе с РЕН ТВ, что сотрудники управляющей компании приходили осмотреть обрушившийся потолок, но не приняли никаких мер.