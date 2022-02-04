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В Госдепе заявили об отсутствии ответа от КНДР по переговорам

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Американские власти до сих пор не получили ответа от КНДР на предложение провести переговоры. Соответствующее заявление сделал в четверг, 3 февраля, официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

«Мы дали четко понять, что у нас нет каких-либо враждебных намерений, и мы открыты для дипломатического взаимодействия. Мы до сих пор не получили утвердительного ответа от КНДР [на предложение о переговорах]», — отметил он во время брифинга.

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По его словам, США по-прежнему остаются привержены денуклеаризации Корейского полуострова и готовы продолжать координировать усилия по этому вопросу «с другими странами региона и за его пределами».

Ранее в четверг источник в Совбезе сообщил об инициировании Соединенными Штатами экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с запуском ракеты Северной Кореей.

Отмечалось при этом, что назначить заседание может только Россия, так как страна является председателем Совета Безопасности ООН в феврале.

31 января южнокорейское агентство Yonhap написало о том, что Северная Корея подтвердила запуск в Японское море, произведенный накануне, баллистической ракеты средней дальности. Отмечалось, что запуск был направлен на оценку производимости и мощности орудия, проверку общей точности системы, как результат удалось подтвердить точность, безопасность и эффективность работы производимой оружейной системы типа Hwasong-12.

По данным южнокорейских военных, ракета была выпущена из северной провинции Джаганг в 7:52 утра и пролетела около 800 км на максимальной высоте 2 тыс. км.

Ракета достигла максимальной скорости 16 Махов, что в 16 раз превышает скорость звука, и похожа на ракету Hwasong-12, которую КНДР испытала в 2017 году.

Это испытание назвали крупнейшим с момента запуска межконтинентальной баллистической ракеты в ноябре 2017 года. В Южной Корее опасаются, что Пхеньян предпримет более провокационные действия в связи с заявлением 20 января об угрозе отменить мораторий на испытания стратегического оружия, который страна объявила в апреле 2018 года.

Индо-Тихоокеанское командование США осудило запуск и призвало КНДР воздержаться от «дальнейших дестабилизирующих действий», хотя и отметило, что запуск не представлял угрозы для личного состава США, территории или союзников.

Пхеньян увеличивает напряженность серией ракетных пусков с начала этого года, поскольку Вашингтон усилил санкционное давление на фоне затянувшегося тупика в ядерных переговорах между двумя странами.

КНДР выпустила наибольшее ежемесячное количество ракет в январе 2022 года с тех пор, как северокорейский лидер Ким Чен Ын пришел к власти в конце 2011 года.

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