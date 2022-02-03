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Нападающих на лошадей волков отстреливают в якутском селе Крест-Хальджай

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В селе Крест-Хальджай Томпонского района Якутии идет охота на волков, которые нападают на лошадей. За несколько дней уничтожен уже третий хищник, сообщает «Томпонский вестник».

Охотники получают поддержку со стороны администрации района. В прошлом году выделили средства на приобретение техники. Также владельцы лошадей, охотники и рыбаки помогают местному борцу с волками в приобретении бензина и запчастей, понимая, как трудно противостоять хищникам. За одного добытого волка платят 20 тыс. рублей, передает ИА SakhaNews.

Напомним, в Вилюйском районе Якутии продолжается охота на волков. Используется флажковый метод. С начала 2022 года удалось добыть семь волков. Загонная охота на волков проводилась в местности Чэнэрэттэ, в 18 км от села Илбенге. В ней принимали участие более 50 охотников. Они застрелили двух волков, самца и самку.

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