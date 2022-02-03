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Бухгалтеру из Тобольска вынесли приговор за хищение 4,5 млн рублей

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В Тобольске (Тюменская область) суд вынес приговор 40-летней женщине-бухгалтеру, которая похитила у своего работодателя 4,5 млн рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.

По данным следствия, обвиняемая похищала денежные средства при помощи подложных платежных поручений. Их она изготавливала через своих знакомых, которые не знали о мошеннических намерениях бухгалтера.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество», уточняет портал «Наш город».

Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде лишения свободы условно сроком на три года. Кроме того, осужденная должна будет возместить похищенные 4,5 млн рублей.

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