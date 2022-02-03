Брянская область закупит еще около 40 новых автобусов в 2022 году

В Брянской области в 2022 году планируется продолжить обновление автопарков транспортных предприятий. Об этом сообщает региональное правительство.

По данным властей, 25 января Брянское городское автотранспортное предприятие уже получило 32 автобуса повышенной вместимости и два автобуса «ПАЗ». В церемонии вручения техники принял участие губернатор Александр Богомаз.

До конца года планируется приобрести еще 37 автобусов. На эти цели в бюджете региона предусмотрели около 260 млн рублей, пишет NASHBRYANSK.RU.

Глава региона в ходе церемонии также рассказал о планах по модернизации всей троллейбусной сети в Брянске. Только в этом году на закупку 62 новых троллейбусов намерены направить 1,6 млрд рублей.

В целом, по данным NASHBRYANSK.RU, в областном бюджете на поддержку транспортного обслуживания заложено 2,417 млрд рублей.