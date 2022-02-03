Прямой эфир
Интернет
Rockstar подтвердила создание новой GTA
Спорт
Избивший Топора тренер вызвал на ринг Новоселова
Общество
Умер старейший артист петербургского ТЮЗа Владимир Тодоров
Интернет
Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбои в работе соцсети
Мир
В ДНР приравняли к кибертерроризму блокировку веб-ресурсов Донбасса
Экономика
СПБ Биржа приостановила торги из-за технического сбоя
Спорт
Навка назвала главных конкурентов России в фигурном катании на ОИ
Мир
Пашинян на встрече с Алиевым подчеркнул важность заключения мирного договора
Общество
Экс-главу Дербентского района Дагестана осудили на 7,5 года за растрату
Спорт
Украинские болельщики оскорбляли россиян в полуфинале мини-футбольного Евро

Брянская область закупит еще около 40 новых автобусов в 2022 году

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Брянской области в 2022 году планируется продолжить обновление автопарков транспортных предприятий. Об этом сообщает региональное правительство.

По данным властей, 25 января Брянское городское автотранспортное предприятие уже получило 32 автобуса повышенной вместимости и два автобуса «ПАЗ». В церемонии вручения техники принял участие губернатор Александр Богомаз.

До конца года планируется приобрести еще 37 автобусов. На эти цели в бюджете региона предусмотрели около 260 млн рублей, пишет NASHBRYANSK.RU.

Глава региона в ходе церемонии также рассказал о планах по модернизации всей троллейбусной сети в Брянске. Только в этом году на закупку 62 новых троллейбусов намерены направить 1,6 млрд рублей.

В целом, по данным NASHBRYANSK.RU, в областном бюджете на поддержку транспортного обслуживания заложено 2,417 млрд рублей.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022