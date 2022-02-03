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В Подмосковье в 2021 году отловили и вакцинировали 14 тыс. бездомных собак

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За прошлый год в Московской области отловили, вакцинировали и стерилизовали свыше 14 тыс. бездомных собак. Об этом в четверг, 3 февраля, сообщается на сайте правительства региона.

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По словам главы областного минсельхозпрода Сергея Воскресенского, на особом контроле находятся агрессивные животные, а также случаи, когда собаки появляются на территориях или около образовательных учреждений и детских площадок, пишет сайт kp.ru.

В 2021 году также удалось найти новый дом для 500 уличных животных.

В Московской области в январе 2022 года жители оставили 428 просьб об отлове безнадзорных собак. Были найдены и взрослые животные, и щенки. На карантине находятся 368 животных, уточняет REGNUM.

28 января президент российского Cоюза кинологических организаций Владимир Уражевский рассказал, что нужно делать в случае нападения бездомных собак. Специалист обратил внимание, что при встрече ни в коем случае не надо размахивать пакетом или сумкой, потому что таким образом вы можете лишь спровоцировать животных. Лучше спокойно продолжить движение.

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