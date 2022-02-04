Чижов заявил о сохранении возможности диалога между Россией и США

Россия считает, что пространство для диалога с США и НАТО по вопросам безопасности пока остается. Об этом в четверг, 3 февраля, заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.

По его словам, еще есть возможность для проведения конструктивного диалога по вопросам безопасности между Россией и США с НАТО. Он может продолжиться на двусторонних или многосторонних треках, добавил Чижов.

Кроме того, постпред РФ подчеркнул, что от западных санкций, которыми грозят России в случае «вторжения» на Украину, могут пострадать обычные люди во всех частях Европы.

«Это будет единственным результатом этой очень близорукой, я бы сказал, логики», — добавил постпред.

Ранее в этот день сообщалось, что Россия задействует пошаговый план на переговорах с США и блоком НАТО по вопросу глобальной безопасности.

По словам сенатора от Севастополя Екатерины Алтабаевой, самый убедительный аргумент, который мы выдвигаем, — это аргумент, который свидетельствует о нашей силе и о тех возможных рисках, которым подвергают себя США и союзники по НАТО, проводя столь неразумную и невзвешенную политику.

Накануне между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном состоялись телефонные переговоры. Путин, в частности, отметил неготовность НАТО адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности.

МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности 17 декабря 2021 года. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены другой стороной как угроза.

В январе 2022 года в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. Первый раунд состоялся в Женеве 10 января. За ним последовало заседание Совета Россия–НАТО в Брюсселе, после чего 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.