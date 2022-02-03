Парк имени Бровцева благоустроят в Мончегорске

Общественные обсуждения концепции благоустройства парка имени Бровцева прошли в городском центре культуры Мончегорска Мурманской области. Участники предложили оборудовать спуски к воде для маломобильных граждан и установить небольшие площадки для бадминтона.

Также прозвучали следующие идеи: сделать пирс для проката лодок, благоустроить тротуар от ЗАГСа до ГЦК и вход в парк со стороны набережной Климентьева, расширить тропу здоровья. В разных частях парка рекомендовано поставить инсталляции с различными историческими периодами города. Жители высказали пожелание о создании второго парка, передает ИА «Би-порт».

Напомним, улицы Мурманска продолжат украшать архитектурно-художественной подсветкой. Об этом сообщило ранее министерство градостроительства и благоустройства региона. В течение этого года подсветка появится на 25 улицах. В их числе проспекты Ленина, Кольский и Героев-Североморцев, улицы Ломоносова, Полярные Зори и Воровского. В 2021 году подсветку обустроили на 10 зданиях в историческом центре Мурманска, в том числе на двух «капитанских домах».