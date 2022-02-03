США начали переброску дополнительных военных сил в Европу

Первые военно-транспортные самолеты США начали переброску дополнительных американских военных сил в Европу. Об этом 3 февраля сообщил телеканал CBS.

Отмечается, что днем в четверг из американской воинской части Форт-Брэгг в штате Северная Каролина на самолетах C-17 Globemaster вылетели порядка 2 тыс. военных.

Днем ранее телеканал CNN передал, что президент США Джо Байден официально одобрил переброску 3 тыс. военнослужащих в Европу, операция пройдет в ближайшие дни.

При этом, по информации пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, около 2 тыс. американских военнослужащих будут переброшены в Польшу и Германию. Кроме того, примерно 1 тыс. военнослужащих, базирующихся в настоящее время в Германии, будет переброшена в Румынию.

В тот же день генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг приветствовал решение США о переброске дополнительных сил в Польшу, Румынию и ФРГ.

Как отметил постпред РФ при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов, переброска военных США в Европу является провокацией, которая толкает Киев к силовому решению вопроса Донбасса. По его словам, Россия очень обеспокоена такими действиями США.

2 февраля первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что решение о переброске американских военных сил в Европу ухудшает отношения Москвы и Запада и подталкивает Москву к жесткому ответу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что переброска дополнительных военных сил Соединенных Штатов в Европу является причиной для беспокойства Москвы, поскольку Вашингтон продолжает наращивать напряженность в регионе.

Западные страны в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» России в отношении Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает, а такие заявления используются как предлог, чтобы разместить как можно больше военной техники НАТО у границ РФ.