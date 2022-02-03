Зеленский поддержал предложение перенести переговоры по Донбассу в Стамбул

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал предложение турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана перенести переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе в Стамбул. Об этом в четверг, 3 февраля, передает УНИАН.

«Для мира на Украине мы готовы делать всё возможное на всех площадках и во всех форматах. Неважно, где именно можно поставить точку войны. Важно, чтобы все были готовы к этому», — отметил Зеленский.

Ранее в этот день в Киеве прошли переговоры Эрдогана и Зеленского. Двусторонняя встреча продолжалась более трех часов.

Турецкий лидер заявил о готовности организовать в стране переговоры между российским президентом Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским.

По мнению Эрдогана, украинский кризис может быть решен только в рамках Минских соглашений.

20 января Эрдоган подтвердил стремление Анкары провести на своей территории встречу президентов России и Украины. За день до этого стало известно, что президентов России и Украины пригласили в Турцию для обсуждения и урегулирования разногласий.

Днем ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва будет только приветствовать, если турецкие партнеры смогут сподвигнуть Киев к выполнению Минских соглашений.

В тот же день первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что данное приглашение продиктовано желанием Анкары повысить свою роль на постсоветском пространстве.

18 января турецкий лидер назвал нереалистичным сценарий «вторжения» России на Украину. Также Эрдоган добавил, что хотел бы обсудить эту тему с Путиным. В тот же день директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Россия стремится выстроить с Украиной добрососедские и взаимовыгодные отношения.

Западные политики и представители СМИ распространяют многочисленные спекуляции на тему возможной российской агрессии по отношению к Украине. Российская сторона многократно опровергала подобные заявления.

Постпред России в ООН Василий Небензя заявил 31 января, что Запад не приводит никаких доказательств в подтверждение своих слов о том, что РФ якобы готовится к вторжению на Украину. Дипломат указал на то, что со стороны Москвы не прозвучало ни одной угрозы в адрес Киева.