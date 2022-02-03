Микрорайоны Амур и Амур-2 в Омске планируют соединить переходом

В центре Омска намерены обустроить пешеходный переход через железнодорожные пути, который соединит микрорайоны Амур и Амур-2. Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, окончательное решение по проекту должны принять в РЖД.

Переход предлагается создать в районе дома № 19б по улице 21-я Амурская. В ходе выездного совещания данный вопрос обсудили представители департамента горхозяйства, департамента строительства и Омской дистанции пути Западно-Сибирской железной дороги, пишет ИА «Город55».

На сегодняшний день пешеходная дорожка не предусмотрена, технической возможности ее обустройства тоже пока нет. Однако железнодорожники пообещали включить объект в план строительства на ближайшие годы.

Согласно предварительным подсчетам, стоимость создания перехода составит примерно 15 млн рублей. Обустройство подходов и тротуаров к нему мэрия возьмет на себя.