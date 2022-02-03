Крупную партию экстази нашли в посылке таможенники в Хабаровске

Сотрудники таможни в Хабаровске пресекли контрабанду наркотика МДМА (экстази) в крупном размере. Об этом в четверг, 3 февраля, сообщил телеканал «360».

Представители таможни рассказали, что запрещенное вещество пришло в РФ из Германии. В посылке находилось 100 таблеток, в которых содержалось 40 г запрещенного вещества. По российским законам такое количество квалифицируется как крупный размер.

Таможенники сумели установить, что посылка из другой страны, в которой находились наркотики, была отправлена на адрес жителя Хабаровска. Получатель был задержан в отделении почты, он рассказал, что получить посылку его попросил знакомый.

Удалось задержать и реального заказчика. Им оказался 38-летний мужчина, который приобрел запрещенные вещества в интернете для личного употребления. Он попросил знакомого получить посылку, потому что знал об уголовной ответственности за такие действия. Вину он полностью признал.

Суд Хабаровска отправил заказчика в колонию строгого режима на четыре года и шесть месяцев, он уже отбывает наказание.

В Калининграде 2 февраля задержали предполагаемого лидера организованной преступной группировки, подозреваемого в хранении наркотиков и оружия. В ходе обыска на месте проживания подозреваемого обнаружены и изъяты наркотические средства и психотропные вещества, общий вес которых составил более 56 кг. Кроме того, изъяты три единицы оружия и боеприпасы к ним.

В отношении дилера возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном приобретении и хранении веществ, а также их сбыте. Подобное преступление наказывается лишением свободы сроком до 20 лет, отмечает «Федеральное агентство новостей».