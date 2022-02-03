Проект новой школы на 1100 детей в Омске прошел госэкспертизу

В микрорайоне «Серебряный берег» в Омске возведут новую школу на 1,1 тыс. детей. Городской департамент строительства получил положительное заключение госэкспертизы 2 февраля.

Согласно смете, стоимость строительства объекта составит 1,16 млрд рублей без учета подключения к сетям теплоснабжения. Начало работ запланировано на 2023 год, сдать школу намерены в 2024-м.

Как отмечает ИА «ОМСКРЕГИОН», в ноябре 2020 года был выбран участок под новую школу. Его площадь составляет более 20 тыс. кв. м.

В июне 2021-го городские власти заключили контракт с подрядчиком на проектно-изыскательные работы. Их стоимость составила 8,1 млн рублей. Средства выделили в рамках нацпроекта «Образование».