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Пожар на мебельной фабрике во Фрязино сняли с коптера

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Пожар на мебельной фабрике в подмосковном Фрязино сняли с коптера. Соответствующие кадры появились в четверг, 3 февраля, в распоряжении «Известий».

На опубликованных кадрах видны масштабы возгорания.

Как выяснили «Известия», в настоящее время возгорание локализовано.

Ранее в МЧС сообщали, что площадь горения составила порядка 7 тыс. кв. м. Во время пожара обрушилась кровля здания. Сообщалось, что из здания эвакуировали 70 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.

Из-за пожара ограничено движение по Окружному проезду.

С огнем боролись 90 человек и 32 единицы техники экстренной службы. Пожару был присвоен третий ранг.

Кроме того, как стало известно телеканалу «360», к месту пожара хотели направить вертолет Московского авиационного центра, однако выяснилось, что в окрестностях негде взять воду для тушения — водоемы замерзли.

Прокуратура Московской области начала проверку в связи с пожаром на мебельной фабрике. Предстоит выяснить причины и обстоятельства произошедшего, а также дать оценку действиям ответственных лиц.

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