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Синоптики предрекли пушкинские «мороз и солнце» в Центральной России

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Синоптики центра погоды «Фобос» пообещали пушкинские «мороз и солнце» в Центральной России. Об этом сообщается на сайте «Метеоновостей» в четверг, 3 февраля.

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По прогнозам специалистов, с приближением выходных Центральная Россия окажется в полосе повышенного атмосферного давления. Из-за этого сократится до минимума вероятность осадков, облака станут реже, усилится радиационное выхолаживание приземного воздуха.

В ночь на субботу, 5 февраля, морозы окрепнут до -10…-15 градусов. Днем, несмотря на редкое в феврале солнце, столбики термометров покажут -4…-9 градусов. Это несколько ниже среднесуточной нормы.

Между тем, отмечают синоптики, пушкинские «мороз и солнце» не будут продолжительными. Уже в воскресенье атмосферное давление начнет падать, погода станет пасмурной из-за североатлантического циклона. С запада придут снеговые тучи, которые станут экраном, удерживающим тепло у земли. Ночью ожидается мороз -6…-11 градусов, днем потеплеет до 0…-5 градусов, что на 4 градуса выше многолетней нормы.

На следующей неделе ожидается преобладание облачной погоды с небольшими снегопадами. Также высока вероятность гололедных явлений. Температурный режим ожидается довольно высоким, ночью столбики термометров не опустятся ниже 0…-5 градусов, а днем будут стремиться к нулевой отметке.

В таких условиях высота снежного покрова в Москве существенно не изменится и будет колебаться в диапазоне 45–47 см. Первая декада февраля ожидается очень мягкой, с существенным превышением температуры воздуха.

Как отметил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в предстоящие выходные в Москве ожидается солнечная и морозная погода, существенных осадков не прогнозируется. В беседе с агентством городских новостей «Москва» он рассказал, что столбики термометров в субботу днем покажут -5…-10 градусов, в воскресенье — от -1 до -6 градусов. Похолодание будет недолгим. В воскресенье, 6 февраля, в Москве заметно потеплеет под влиянием североатлантического циклона, отмечает «Москва 24».

Ранее в этот день главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала, что в выходные в столице сложатся комфортные для прогулок условия. Пройдет небольшой снег и в меру подморозит. Также, по словам Поздняковой, отсутствие ветра придаст погоде еще больший комфорт. Специалист добавила, что следующая неделя будет более снежной, поэтому предстоящие выходные станут «своеобразной передышкой между снегопадами», отмечает телеканал «Звезда».

Как пишет сайт kp.ru, специалисты Гидрометцентра продлили «желтый» уровень погодной опасности в Московском регионе до 12:00 воскресенья, 5 февраля. Предупреждение действует из-за гололедицы.

Ранее 3 февраля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в МИЦ «Известия» призвал москвичей не ждать ранней весны.

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