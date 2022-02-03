Оленеводы в Коми получат господдержку в размере 300 тыс. рублей

Власти Коми обеспокоены дефицитом и старением кадров оленеводов. У молодежи отсутствует интерес к кочевому образу жизни. Чтобы решить эту проблему, министерство сельского хозяйства республики вносит изменения в отраслевую госпрограмму по предоставлению господдержки в сумме 300 тыс. рублей для рабочих профессий оленевод 3–5-го разряда.

Сумма будет выделяться в течение трех лет по 100 тыс. рублей. Параллельно организована программа переподготовки и повышения квалификации указанных рабочих профессий, сообщает ИА «Комиинформ». В целях ранней профессиональной ориентации школьников планируется провести профподготовку в аграрном направлении.

Напомним, власти Ямальского района в ЯНАО пошли навстречу оленеводам и отменили запрет на выдачу бесплатных товарно-материальных ценностей непривитым от коронавируса. Вопрос, связанный с нарушением прав представителей коренных малочисленных народов Севера (КМНС), в администрации муниципалитета был решен в кратчайшие сроки. Товарно-материальные ценности, необходимые для проживания в тундре, предоставляются кочевникам, ведущим традиционный образ жизни.