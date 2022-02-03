Постпред РФ при ЕС назвал провокацией переброску в Европу войск США

Переброска в Европу войск США — это провокационное действие, которое толкает Киев к силовому решению вопроса Донбасса. Об этом 3 февраля заявил постпред РФ при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов.

«Со стратегической точки зрения переброска нескольких тысяч американских и других западных войск в этот район не меняет баланс сил. Однако с политической точки зрения это провокационное действие, которое подталкивает горячие головы в Киеве, которых довольно много в столице Украины, продолжать демонстрацию силы и усилия по разрешению, как они называют, вопроса Донбасса силой», — заявил он в эфире телеканала CNN.

Постпред добавил, что Россия очень обеспокоена такими действиями США.

Днем ранее CNN сообщил, что президент США Джо Байден официально одобрил переброску 3 тыс. военнослужащих в Европу, операция пройдет в ближайшие дни.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, в свою очередь, сообщил, что развертывание включает около 2 тыс. военнослужащих, которые будут переброшены из США в Польшу и Германию. Кроме того, примерно 1 тыс. военнослужащих, базирующихся в настоящее время в Германии, будет переброшена в Румынию.

По словам Кирби, решение о переброске войск в Европу принято из-за отсутствия признаков деэскалации напряженности вокруг Украины со стороны российского руководства. Он также отметил, что решение Байдена связано с намерением показать реакцию США на растущую угрозу безопасности и стабильности в Европе.

В тот же день генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг приветствовал решение США о переброске дополнительных сил в Польшу, Румынию и ФРГ.

2 февраля первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что решение о переброске американских военных сил в Европу ухудшает отношения Москвы и Запада и подталкивает Москву к жесткому ответу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переброска дополнительных военных сил Соединенных Штатов в Европу является причиной для беспокойства Москвы, поскольку Вашингтон продолжает наращивать напряженность в регионе.

В США и странах ЕС в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» России в отношении Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает, а такие заявления используются как предлог, чтобы разместить как можно больше военной техники НАТО у границ РФ.