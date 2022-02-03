Бизнесмен ожидает суда за гибель супруги от удара током в парке Тамбова

Суд в Тамбове рассмотрит уголовное дело о гибели женщины в городском парке культуры и отдыха. Фигурантом по нему проходит ее 47-летний супруг, сообщает региональная прокуратура.

Следствием установлено, что обвиняемый приобрел на территории парка культуры торговый павильон и установил в нем электрооборудование. В качестве продавца в павильоне работала супруга обвиняемого.

В июле 2021 года женщина взялась рукой за металлическую ручку двери и получила электротравму. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

Причиной произошедшего стала утечка электроэнергии. Эксперты заключили, что супруг погибшей не выполнил ряд обязательных технических работ на объекте.

Расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны туда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека») завершено. Подозреваемому грозит до четырех лет лишения свободы.