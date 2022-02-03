Первый муниципальный центр управления создали в Великих Луках

В Великих Луках будет работать первый муниципальный центр управления (МЦУ). Его создала администрация города при содействии Центра управления регионом Псковской области (ЦУР).

Сотрудники ЦУР проведут серию обучающих мероприятий для МЦУ с целью выстраивания эффективного сотрудничества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации Великих Лук.

Отмечается, что основная задача МЦУ — обеспечить прямую и конструктивную коммуникацию между жителями города и властью для решения и предотвращения проблемных вопросов.

«Это поможет повысить качество взаимодействия граждан с органами местного самоуправления и скорость реагирования на обращения горожан», — добавили в городской администрации.