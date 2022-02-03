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Психолог назвал способ вычислить «инфоцыган»

Психолог Ланг рассказал, как вычислить «инфоцыган»
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Психолог Сергей Ланг рассказал о способе отличить «инфоцыган», думающих только о легкой наживе, от настоящих специалистов-психологов.

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В эфире «Радио 1» в четверг, 3 февраля, специалист указал на то, что тренеры действуют по единому шаблону и хотят собрать людей, прочитать быструю лекцию и уйти, не собираясь вникать в проблемы слушателей. Это указывает на то, что человек думает о легком заработке, а не о том, чтобы помочь людям и собственной репутации.

Ланг отметил, что настоящие психологи предлагают клиентам индивидуальную терапию, а не групповую.

«К каждому нужен индивидуальный подход. Настоящий психолог-специалист всегда будет говорить, что помочь человеку может только индивидуальная терапия, которая длится не один месяц», — пояснил психолог.

Он добавил, что для решения проблемы человека специалисту необходимо собрать анамнез клиента, отследить его образ жизни, попытаться понять его чувства и реакции, а также давать определенные техники и практики.

Ланг объяснил, что групповые тренинги эффективны, только если на них собираются люди одной профессии или с одними профессиональными целями, а не разношерстная публика, пишет НСН.

Ранее 3 февраля сообщалось, что депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов просит вице-премьера Дмитрия Чернышенко поручить Рособрнадзору определить порядок лицензирования бизнес-тренингов и курсов личностного развития, пишет REGNUM. По его словам, «это будет своеобразной гарантией от мошенничества».

19 января адвокат, психолог и юрист дали советы фанатам «марафонов счастья». Как отметил психолог Виктор Яковлев, лучше не сдаваться каким-то абстрактным желаниям быстрого успеха и богатства, навязанным «инфобизнесменами», а контролировать свою жизнь и свои действия. Гораздо эффективнее, по его словам, обучиться какой-либо интересующей профессии, так как быстрый результат, который обещают на марафонах и курсах, зачастую является обманом, который обогащает организаторов.

Адвокат Юлия Лялюцкая рассказала, что отношения с такими «поставщиками счастья» в действительности оформляются договором, причем зачастую незаметно для потребителя. Согласно закону и Гражданскому кодексу РФ, клиент или заказчик услуги может отказаться от договора на любом этапе его исполнения, но он должен возместить исполнителю фактические расходы.

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