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Допсилы направили на тушение пожара на мебельной фабрике в Подмосковье

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Дополнительные силы направили к месту крупного возгорания на мебельной фабрике в городе Фрязино. С огнем в Подмосковье борются уже 90 человек и 32 единицы техники, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС в четверг, 3 февраля.

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Пожарным удалось предотвратить угрозу распространения огня на соседние здания.

Пожару присвоили третий ранг, передает НСН. Спасатели эвакуировали 70 человек.

Источник в экстренных службах сообщил телеканалу «360», что к месту пожара хотели направить вертолет Московского авиационного центра, однако выяснилось, что в окрестностях негде взять воду для тушения — водоемы замерзли.

Ранее в этот день прокуратура Московской области начала проверку в связи с пожаром на мебельной фабрике.

Площадь горения составляет порядка 7 тыс. кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет, передает агентство городских новостей «Москва». Во время пожара обрушилась кровля здания. Причина возгорания устанавливается.

Из-за пожара на мебельной фабрике ограничено движение по Окружному проезду.

ЧП на другой мебельной фабрике во Фрязине произошло летом 2016 года. Площадь возгорания тогда составила 4 тыс. кв. м.

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