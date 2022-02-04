Инфляция в России с 22 по 28 января ускорилась до 8,82% в годовом выражении против 8,64% неделей ранее. Об этом говорится в обзоре «О текущей ценовой ситуации», подготовленном Минэкономразвития. При этом при сопоставлении неделя к неделе мы видим, что темпы инфляции в стране замедлились до 0,19% после роста на 0,22% ранее.

Как подчеркивают в Минфине, одной из причин такой динамики парадоксальным образом стало… стремление российских властей поддержать граждан и экономику в условиях введения ограничительных мер. Спрос был «накачан», объясняли ранее чиновники, в то время как предложение товаров и услуг не увеличилось, в результате чего произошел закономерный рост цен. Как предполагают в министерстве, пик инфляции может быть пройден уже в скором времени, после чего до конца 2022 года ситуация постепенно стабилизируется.

Несмотря на признаки замедления инфляции в РФ, она всё еще в два с лишним раза выше целевого значения в 4%. На мой взгляд, на заседании в марте Центробанк РФ будет действовать более решительно. Рынок гособлигаций (ОФЗ) уже заложил в цене повышение ключевой ставки на 1–1,25 п.п. с текущих 8,5%. Доходность годовых ОФЗ с постоянным купоном вышла на уровень 9,63%. Также индикатором могут служить действия Центробанка Бразилии, который повысил ставку сразу на 1,5 п.п. — с 9,25% до 10,75%.

Я не исключаю повышения ключевой Банком России на ближайшем заседании сразу на 1,5 п.п. еще и потому, что ФРС в марте приступит к циклу подъема ставки (всего ожидается три–четыре шага вверх в течение 2022-го), что приведет к оттоку ликвидности с развивающихся рынков и может оказать давление на национальные валюты. Поэтому ЦБ РФ может, как говорится, сыграть на опережение.

Конечно, нужно понимать, что далеко не всё в плане ценовой конъюнктуры зависит от денежно-кредитной политики российского регулятора. Значительная доля инфляции носит импортируемый характер. За 2020–2021 годы мы наблюдали активный рост цен на многие виды сырья, включая нефть, газ и металлы, а также удобрения, продукты питания, пиломатериалы и другое. Это было связано как с нарушением логистических цепочек из-за карантинных ограничений, так и со значительным спросом на фоне активного восстановления крупнейших экономик, таких как китайская и американская.

Многое из перечисленной товарной номенклатуры, особенно энергоносители и металлы, составляет львиную часть национального экспорта России. Стоимость товаров, продаваемых за рубеж, неминуемо отражается на внутренней ценовой конъюнктуре — дорожают строительные работы, автомобильное производство, создание станков и оборудования.

Мы ожидаем, что инфляция стабилизируется в мире в среднесрочной перспективе. В пользу этого, например, говорит снижение стоимости морских грузоперевозок, замедление потребительских ожиданий по инфляции на горизонте полугодия и, конечно же, ситуация с пандемией коронавируса. Так как «Омикрон» распространяется агрессивно, но случаев тяжелого протекания заболевания и число госпитализаций значительно меньше, чем при других штаммах, многие страны могут последовать примеру Дании и начать открывать границы. Также есть ожидания, что Китай после стартующих на днях зимних Олимпийских игр сменит свою позицию нулевой терпимости к COVID-19 и тоже начнет приоткрывать страну. Это сразу благоприятно отразится на логистических цепочках и начнет способствовать снижению дефицита товаров в мире.

С учетом прогнозов замедления инфляции в мире и в России многих интересует вопрос: как лучше в этой связи действовать частному инвестору? Депозиты не рассматриваем — на текущий момент они не покрывают даже инфляцию.

Прежде всего текущую ситуацию можно использовать для покупки длинных рублевых ОФЗ в ожидании понижения ставки в конце 2022 года — при уменьшении ключевой цена облигации растет, дополнительно открывается возможность получить к купону рост тела облигации. Еще один очевидный разумный выбор — покупка дивидендных акций РФ.

В целом рынок акций позволяет опережать инфляцию, поскольку вместе с ней растут и прибыли многих компаний. Но уже несколько месяцев здесь наблюдается повышенная волатильность, и не каждый инвестор готов к таким резким колебаниям. Поэтому еще один эффективный «рецепт» для текущей ситуации — инвестировать через ETF-фонды. Это позволит не выбирать отдельные компании (за клиента это делают управляющие), но фонд при этом торгуется на бирже точно так же, как, например, акция «Сбербанка» на Московской бирже или Amazon на бирже СПБ.

Автор — начальник управления персонального брокерского обслуживания «БКС Мир инвестиций»

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