Решения Ялтинской конференции, прошедшей в феврале 1945 года, на многие десятилетия обеспечили мир народам планеты, предотвратив продолжение самой кровопролитной войны в истории человечества. Тогда, на завершающем этапе Второй мировой, лидеры СССР — Иосиф Сталин, США — Франклин Рузвельт и Великобритании — Уинстон Черчилль собрались вместе, чтобы урегулировать устройство мира после окончательной победы над фашизмом. Ялтинская конференция показала, что стремление к миру не только должно, но и может быть выше личных амбиций и интересов отдельных государств.

Легких переговоров не ждал никто — противоречия были даже по месту их проведения. Очевидно, что каждая из сторон преследовала свои интересы и стремилась использовать «слабости» оппонентов для достижения максимальной выгоды в послевоенном устройстве мира. Советский Союз хотел закрепить результаты своих побед и получить реальный вес в международных отношениях. Британский премьер был озабочен вопросами польских границ и созданием «санитарного кордона» из стран, которые бы сдерживали распространение коммунизма в Европе. Рузвельт же хотел использовать советские силы против Японии на дальневосточных рубежах.

Ялтинские переговоры продолжались восемь дней — с 4 по 11 февраля. Одними из самых острых дискуссий, как и ожидалось, стали вопросы о границах Польши. США и Великобритания стремились отстоять «довоенные» территории этой страны. Однако еще до немецкого вторжения на территорию Союза, СССР присоединил к себе часть польских земель, которые позже стали называть западными Украиной и Белоруссией. Разумеется, Сталин стремился сохранить эти приобретения. Тем не менее компромисс состоялся: Союз сохранил большую часть земель, отдав Польше Белостокский район.

Острыми были дискуссии и о других «сферах влияния». СССР признавал право США и Великобритании контролировать положение дел в Италии. В «зоне» западных союзников оставалась и Греция. Компромиссным стало решение о разделении Германии на районы. В итоге страна оказалась разбита на четыре части — советскую, американскую, британскую и французскую. Смогли договориться союзники и по дальневосточным делам — за СССР сохранялись территории Южного Сахалина и Курильских островов, но с последующим обязательством советских войск вступить в войну против Японии. Этот территориальный вопрос, как известно, до сих пор продолжает оставаться камнем преткновения в российско-японских отношениях.

На этой же встрече была достигнута договоренность о создании ООН и функционировании института Совета Безопасности (в который вошли СССР, США, Великобритания, Франция и Китай). Здесь тоже всё не было однозначно — Штаты хотели принимать решения большинством голосов, а СССР боялся изоляции и настаивал на единогласии. В итоге был принят именно этот вариант. Несмотря на скептические оценки об эффективности этого глобального института, в России считают, что он отвечает своим основным целям. «ООН достойно выполняет свою главную миссию — беречь мир, содействовать устойчивому развитию народов и континентов, помогать в преодолении локальных кризисов», — отмечал Владимир Путин в видеообращении на пленарном заседании 75-й сессии Генассамблеи ООН.

После Ялты состоялась и Потсдамская конференция (июль-август 1945-го), которая, по сути, лишь закрепила договоренности «крымской тройки». Эти встречи, организованные, несмотря на существенные разногласия, заложили основы нового мироустройства, позволившего избегать смертоносной войны. А все достигнутые компромиссы показали главный принцип Ялты — получение приемлемого для всех результата возможно путем переговоров, а не давления и санкций.

Сегодня, когда Россия и Запад заняты обсуждением новых гарантий безопасности, опыт событий уже прошлого столетия крайне важен и актуален. В середине декабря Москва опубликовала свои предложения для США и НАТО. Среди основных пунктов документа для альянса — прекращение его расширения, принцип неделимой безопасности, возвращение к положениям договора России и НАТО 1997 года. К Вашингтону были предъявлены похожие требования, но добавлен пункт о том, что стороны должны вернуть всё ядерное оружие обратно на свою территорию и не развертывать его за ее пределами.

Западные страны приняли приглашение к дискуссии и начали переговоры. Одним из самых острых вопросов, как и в Ялте в 1945 году, стала Восточная Европа. Только теперь это уже не Польша, а Украина. Но такого же понимания позиций, как это было 77 лет назад, достичь пока не удается. В США и НАТО отказались гарантировать невступление этой страны в альянс. Российская реакция была жесткой. «Представим, что Украина — страна НАТО и начинает эти военные операции (в Крыму. — «Известия»). Нам что, воевать с блоком НАТО? Хоть кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет», — недавно отметил Владимир Путин.

Некоторые западные страны во время этих переговоров, по мнению многих экспертов, стремились только к отвлечению внимания от собственных внутриполитических проблем. Великобритания, к слову, ставшая одним из самых агрессивных «переговорщиков», постоянно грозит России санкциями и ограничениями. Специалисты, впрочем, считают, что это необходимо исключительно ради сохранения позиций кабинета премьера Бориса Джонсона, погрязшего в скандалах на родине. Европейские и американские СМИ практически каждый день «разжигают» накал и сообщают о отправке всё новых и новых войск в Восточную Европу. Многие из этих заявлений, правда, официальным лицам потом приходится опровергать.

В свою очередь, «антироссийский блок» на восточноевропейском фланге НАТО постоянно говорит о скором вторжении РФ и «захвате» Киева. И это при том, что сами украинские власти постоянно опровергают эту опасность. Тем не менее Киев все-таки заявил о создании союза с Великобританией и Польшей. Мотивы и цели нового альянса пока не названы, однако понятно, против кого он будет направлен, если все-таки превратится в реально работающую структуру.

Мир неоднократно видел примеры искусственного создания внутренних и внешних угроз для консолидации общества. Такое было на Западе, такое было и у нас. Тем не менее, несмотря на все противоречия, альтернативы переговорам и компромиссам нет. Подробности о дискуссиях по гарантиям безопасности, которые появляются каждый день, мягко говоря, не обнадеживают, поскольку Запад не принимает ключевые требования России. Пока стороны разыгрывают политические партии, страдает экономика, а с ней и обычные люди. Остается надеяться, что противоречия великих держав урегулируются мирными методами, благодаря которым будет найден международный порядок, наиболее благоприятствующий всем сторонам, как это было в Ялте в 1945-м.

Автор — журналист «Известий»

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