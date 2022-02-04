Уролог назвал причины частого мочеиспускания

Врач-уролог Центра молекулярной диагностики CMD Александр Белопольский рассказал «Известиям», какие могут быть причины частого мочеиспускания.

По словам специалиста, ходить в туалет 6–10 раз в сутки — это норма. Учащенное мочеиспускание, как правило, связано с воспалительными или другими процессами в мочевыводящей системе. Причины могут быть не связаны с урологическими заболеваниями — например, прием мочегонных препаратов, резкое переохлаждение, избыточное потребление жидкости, иногда психогенные факторы и т.д.

«Если причина в заболевании мочевыводящей системы, то здесь возможны следующие варианты: нарушение гормонального фона, простатит, аденома, камни-кальцинаты, заболевания мочевого пузыря (цистит, мочекаменная болезнь, уретриты), заболевания почек, ИППП, а также некоторые андрологические, гинекологические и эндокринные патологии. Также частое мочеиспускание наблюдается при стрессах и недержании. В этих случаях оказывает влияние недостаточность сфинктеров мочевого пузыря и атрофия мышц органов тазового дна, но возможны и постродовые или гормональные возрастные нарушения», — подчеркнул Белопольский.

Врач рекомендовал обратиться к урологу для своевременного выявления причин.

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