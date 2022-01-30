Менеджер Топора прокомментировал драку боксера с тренером

Менеджер боксера Макса Топора Виталий Тарасов прокомментировал конфликт бойца с его тренером Альбертом Кармазяном в воскресенье, 30 января.

«Между парнями просто лютая ненависть, я даже не мог предположить, что до такого дойдет. Топор вообще настроен на радикальные меры, чему я удивлен, потому что я думал, что ситуация закончится еще там. Нет. Макс считает, что его унизили и оскорбили при его супруге. Если говорить про Альберта, то надо добавить, что отношения его и Топора в этот день были достаточно странные, они как-то странно друг на друга реагировали. Альберт не хотел с ним выходить, всё время нервничал и, да, уже звучали слова о продажном бое. И Альберт сказал, что если Макс упадет во втором раунде, значит бой он продал», — рассказал он «Известиям».

Тарасов утверждает, что не увидел признаков, будто бы Топор «продал» бой. Однако тренер Светлана Андреева и Альберт Кармазян заявили, что бой был «слитым», после чего они покинули угол ринга.

«Дальше мы зашли в туалет, Светлана Михайловна решила не оставлять эту ситуацию, высказала всё Максиму. И вот дальше, вы видите, когда я выхожу, Альберт выходит, я думал, что мы уже решили эту ситуацию <...> И тут происходит эта самая драка. Альберт, он утверждает, что Максим на него бросился, остановил его несколькими ударами. Вот, что сейчас мы имеем. Общаясь с ними сегодня, я вижу, насколько все настроены друг против друга», — подчеркнул менеджер.

Менеджер боксера отметил, что тандем Топора и Казмаряна изначально был странным. По его словам, проблемы начали всплывать во время подготовки к бою против Максима Новоселова.

«Топор часто срывался, у него были проблемы до боя. Я не знаю, будет ли он говорить об отравлении своем или нет, но оно точно присутствовало», — заключил Виталий Тарасов.

Инцидент между боксером и тренером произошел в пятницу, 28 января, после боя Щербакова с Максимом Новоселовым. В раздевалке у Щербакова разгорелся конфликт с помощником организаторов и бывшим наставником Альбертом Кармазяном. Конфликт перерос в драку, в результате которой Топор получил сотрясение мозга и перелом носа.

30 января Топор назвал поведение вступившего с ним в драку Альберта Кармазяна подлым. Он отметил, что конфликт произошел на глазах его жены и друзей. Спортсмен заявил, что оскорблен и «этого так не оставит».