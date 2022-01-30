Режиссер Виктор Мережко умер на 85-м году жизни

Народный артист России, режиссер и сценарист Виктор Мережко умер на 85-м году жизни. Об этом в воскресенье, 30 января, сообщил Союз кинематографистов России.

«Да, это так», — ответили ТАСС на запрос о подтверждении информации.

Виктор Мережко родился 28 июля 1937 года на хуторе Ольгенфельд в Ростовской области. В 1952 году переехал с семьей на Украину, под Черкассы, в село Русская Поляна. После школы пытался поступить на факультет киноинженеров Киевского политехнического института, но не смог.

В 1956 году поступил в Украинский полиграфический институт им. Ивана Федорова, который окончил в 1961 году и попал по распределению в Ростовскую область в издательство «Молот» на работу инженера-технолога. В 1963 году послал свои работы на конкурс в Москву, и с 1964 по 1968 год учился во ВГИКе в мастерской Алексея Спешнева, а потом Ильи Вайсфельда. На втором курсе по его сценарию сняли короткометражный фильм «Зареченские женихи».

Сценарии Виктора Мережко лежат в основе более 50 фильмов, среди которых «Здравствуй и прощай», «Трын-трава», «Уходя — уходи», «Родня», «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Одинокая женщина желает познакомиться» и другие. Он писал сценарии также для сериалов («Сонька Золотая Ручка», «Объявлены в розыск» и пр.), для мультфильмов. Известен Мережко и как драматург. Его пьесы «Пролетарская мельница счастья», «Ночные забавы», «Крик», «Я — женщина», «Женский стол в охотничьем зале» и другие ставились в СССР и до сих пор идут во многих театрах РФ.

В 1989–1995 годах Виктор Мережко вел на телевидении «Кинопанораму». С 90-х также активно снимался в криминальных сериалах.

В 1987 году Мережко стал лауреатом Государственной премии СССР, в 1988 году — заслуженным деятелем искусств РСФСР, в 2014-м получил звание народного артиста России.

Он занимал пост секретаря Союза кинематографистов РФ и Москвы, являлся членом Союза писателей, председателем правления Дома кино. Мережко — сооснователь киноакадемии «Ника» и ее первый президент, в последние годы являлся почетным членом Совета академии.

В начале декабря 2021 года Виктор Мережко делился воспоминаниями о Марке Рудинштейне, который умер в возрасте 75 лет. Он вспоминал, как однажды спросил Рудинштейна, почему бы ему не уехать в Израиль, на что продюсер ответил: «Я не хочу. Я люблю Россию».