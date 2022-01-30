Полиция Оттавы завела уголовные дела об осквернении протестующими мемориала

Полиция Оттавы возбудила несколько уголовных дел после осквернения Национального военного мемориала и памятника Терри Фоксу в ходе протестов, сообщили в городской полиции в воскресенье, 30 января.

«Ведется несколько уголовных расследований в связи с осквернением Национального военного мемориала и статуи Терри Фокса. Также расследуются угрозы и запугивания в адрес сотрудников полиции и городской администрации, повреждение транспорта», — говорится в твите полицейского департамента.

В течение дня правоохранители патрулировали центр города, чтобы контролировать движение протестующих и грузовиков. Приоритетами полиции по-прежнему являются регулировка дорожного движения, поддержание мира и порядка, охрана памятников, рассказали в полиции Оттавы.

В субботу в соцсетях появились видеоролики с танцами на Могиле Неизвестного Солдата. Также протестующие набросили на шею памятника национальному герою Терри Фоксу канадский флаг, в руку вставили древко с перевернутым флагом Канады.

Главнокомандующий армией Канады, генерал-лейтенант Уэйн Эйр заявил, что ему «тошно» видеть такие проявления протестов на акции «Конвой свободы».

«Мне противно видеть, как протестующие танцуют на Могиле Неизвестного Солдата и оскверняют Национальный военный мемориал. Поколения канадцев сражались и умирали за наши права, включая свободу слова, но не за это. Те, кто в этом замешан, должны устыдиться и склонить головы», — написал он в Twitter.

На одном видео изображен человек, прыгающий на Могиле Неизвестного Солдата у Национального военного мемориала с криками «Свобода». Это было снято, когда тысячи людей собрались в центре Оттавы, чтобы выразить протест против сертификатов вакцинации от COVID-19 и других ограничений.

Министр обороны Канады Анита Ананд назвала действия у Национального военного мемориала «достойными порицания».

«Могила Неизвестного Солдата и Национальный военный мемориал являются священными местами для нашей страны. Я призываю всех канадцев относиться к ним с почетом из уважения к тем, кто сражался и погиб за Канаду», — написала Ананд в Twitter.

28 января первые участники акции протеста начали собираться в центре канадской Оттавы в ожидании так называемого «Конвоя свободы» из 80 тыс. машин. Мирная акция дальнобойщиков была намечена на 29 января. В мероприятии планировалось участие более 1,5 млн человек.

Акцию запустили дальнобойщики Канады. Несколько десятков автомобилей и грузовиков съехались на Парламентском холме, где расположены комплекс зданий национального парламента и офис премьер-министра Джастина Трюдо. Машины припаркованы вдоль одной из обочин центральной улицы Веллингтон.

Премьер-министр Трюдо с семьей в целях безопасности сменил резиденцию на фоне продолжающихся в стране выступлений против ковидных ограничений в субботу, 29 января. Ранее, 27 января, он сообщал, что ушел на карантин после контакта с инфицированным коронавирусом.