Известный искусствовед Татьяна Малинина скончалась в Москве

Известный искусствовед, профессор МГАХИ им.В.И.Сурикова и почетный член Российской академии художеств (РАХ) Татьяна Малинина скончалась в Москве. По информации источника «Известий», причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Малининой был 81 год. Она умерла дома, в своей квартире на Ленинском проспекте.

Татьяна Малинина родилась 01 апреля 1940 в Москве. Окончила факультет искусствоведения МГУ имени М.В. Ломоносова, специализировалась в области архитектуры и дизайна ХХ века.

С 1964 года занималась научно-исследовательской работой в НИИ изобразительных искусств РАХ. Эту работу совмещала с преподаванием на кафедре теории и истории искусства МГАХИ имени В.И. Сурикова.

В 1980 году стала членом Союза художников СССР, а в 2015 году ей было присвоено звание «Почетный член Российской академии художеств». Малинина являлась главным научным сотрудником отдела монументального искусства и художественных проблем архитектуры НИИ теории и истории изобразительных искусств РАХ.

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