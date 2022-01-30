Глава МИД Украины призвал Россию к дипломатическому взаимодействию

Москва должна продолжить дипломатическое взаимодействие, а также отвести войска от границы с Украиной. Об этом в воскресенье, 30 января, заявил представитель украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.

«Если российские официальные лица серьезно заявляют, что не хотят новой войны, Россия должна продолжить дипломатическое взаимодействие и вывести вооруженные силы, которые она сосредоточила вдоль границ Украины и на временно оккупированных территориях Украины», — написал Кулеба на своей странице в Twitter.

Министр отметил, что дипломатия является единственным путем разрешения ситуации.

Ранее в этот день заместитель главы Госдепа Виктория Нуланд заявила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен, вероятно, проведут новые переговоры на следующей неделе. Она также отметила, что в Соединенных Штатах видят знаки РФ, которые свидетельствуют о заинтересованности в обсуждении ответов США по гарантиям безопасности.

МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности 17 декабря. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

Позднее, в январе 2022 года, в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. Первый раунд состоялся в Женеве 10 января. За ним последовало заседание Совета Россия–НАТО в Брюсселе, после чего 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

26 января посол США Джон Салливан передал Москве ответы Вашингтона. Блинкен уточнил, что в переданных письменных ответах изложен «серьезный дипломатический путь вперед». Он подчеркнул, что власти США готовы к сотрудничеству и коммуникации с РФ. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о передаче РФ письменного ответа на российские предложения.

27 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не спешат с заключениями по ответу США. Он также подчеркнул, что нельзя сказать, что соображения Москвы были учтены или «была продемонстрирована готовность учитывать нашу озабоченность». При этом представитель Кремля заявил, что перспектива продолжения диалога по гарантиям безопасности есть.

28 января в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном российский лидер Владимир Путин отметил, что Москва внимательно изучит письменные ответы по гарантиям безопасности, после чего определится со своими дальнейшими действиями.

В последние недели западные политики и представители СМИ распространяли многочисленные спекуляции на тему возможной российской агрессии по отношению к Украине. Российская сторона многократно опровергала подобные заявления. Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по «вторжению» на Украину.