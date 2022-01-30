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Человек погиб в результате возгорания такси в Москве

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При возгорании такси в Москве погиб человек. Об этом в воскресенье, 30 января, сообщает РЕН ТВ.

В данный момент на месте пожара работают экстренные службы, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Другой информации не приводится.

28 января один ребенок и один взрослый погибли в результате столкновения такси и легкового автомобиля на автодороге Пермь–Екатеринбург. Еще двое детей получили травмы.

По неустановленной причине водитель Chevrolet, который вез мать с тремя детьми в соседний регион, допустил выезд на встречную полосу и столкнулся с грузовиком DAF. В момент аварии пассажиры находились на заднем сиденье, они не были пристегнуты ремнями безопасности, в результате чего получили травмы, несовместимые с жизнью.

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