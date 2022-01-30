В США посчитали бессмысленным заранее вводить санкции против РФ

Администрация президента США считает бессмысленным введение санкций против РФ до гипотетического вторжения на Украину. Об этом в воскресенье, 30 января, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в эфире телеканала CBS.

«Что касается этого пакета санкций, то, знаете, сдерживание лучше всего работает тогда, когда есть некоторая стратегическая неопределенность относительно того, что конкретно мы собираемся делать. <…> мы говорили о новых санкциях против российских элит, но если мы их раскроем сейчас, тогда Россия сможет начать принимать меры по смягчению последствий, и нам это кажется бессмысленным», — заявила Нуланд.

Новые санкции США против РФ в случае их введения нанесут «мощный удар» по населению России, отметила замгоссекретаря Соединенных Штатов.

25 января в США заявили, что американские финансовые санкции против РФ в случае «вторжения на Украину» будут жестче, чем в 2014 году, когда рубль подешевел на 50%. Кроме того, в Белом доме предупредили о подготовке против России ограничений на поставки сложных технологий в дополнение к финансовым ограничениям. В тот же день президент США Джо Байден заявил, что не исключает введения личных санкций в отношении президента РФ в случае «вторжения» России на Украину.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание на то, что призывы США к введению санкций против российского лидера политически деструктивны, но не болезненны. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя возможные санкции США, заявил, что Москва готова к любому развитию событий.

В последние недели западные политики и представители СМИ распространяли многочисленные спекуляции на тему возможной российской агрессии по отношению к Украине. Российская сторона многократно опровергала подобные заявления. Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по «вторжению» на Украину.