Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) прибыли в район поселка Новолуганское, находящегося у линии соприкосновения. Об этом в воскресенье, 30 января, заявила народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

«В район населенного пункта Новолуганское в зону ответственности 2-го механизированного батальона 30-й бригады ВСУ отмечено прибытие военнослужащих отдельного центра спецназначения «Запад», — приводит слова представителя народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко издание «Луганскинформцентр».

28 января начальник управления народной милиции ЛНР полковник Ян Лещенко заявил, что над Украиной регулярно фиксируются полеты самолетов-разведчиков США и Великобритании, однако активность украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) снизилась.

В тот же день глава минобороны Украины Алексей Резников указал на то, что в настоящий момент не наблюдается никаких явлений или действий военного характера, которые бы заметно отличались от того, что происходило весной прошлого года.

24 января глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что Киев готовит наступление в Донбассе, подтягивает к линии соприкосновения артиллерию и танки.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.