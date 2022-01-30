Очевидцы рассказали о падении школьницы с 22-го этажа в Москве

Очевидцы в воскресенье, 30 января, рассказали о падении школьницы с 22-го этажа в Москве.

«В сугроб (упала. — Прим. ред.), встала и пошла», — сказали они журналистам.

Об инциденте стало известно днем ранее. 14-летняя школьница выпала с балкона на 22-м этаже дома в Москве на Загорьевской улице. По данным РЕН ТВ, на балконе школьница находилась с подругой. По неизвестным причинам она сорвалась вниз. Подруга пыталась удержать девушку, но у нее не получилось.

У пострадавшей диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, а также травму живота и ушибы. Ее доставили в больницу. Также, по предварительным данным, в организме школьницы был обнаружен алкоголь.