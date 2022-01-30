Google и Facebook обяжут платить британским СМИ за публикации

Власти Британии обяжут Google и Facebook платить СМИ за публикации. IT-гиганты будут компенсировать использование материалов журналистов. Размер выплат должны определить сами стороны на переговорах. Если СМИ и IT-компании не решат вопроса денег, вмешаются власти, передает телеканал «Известия». Выплаты за публикации СМИ в 2021 году ввели в Австралии. После длительных переговоров Google и Facebook приняли новые условия работы.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.