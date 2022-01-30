Прямой эфир
Общество
Умерла работавшая над созданием «Чебурашки» мультипликатор Майя Бузинова
Мир
Вашингтон анонсировал новые переговоры Лаврова и Блинкена
Происшествия
Под Петербургом нашли тело утонувшего семилетнего мальчика
Мир
США заявили о скором завершении работы над законопроектом о санкциях против РФ
Спорт
В ФТР назвали эпичным финал турнира по теннису Australia Open
Мир
Украина потребовала отменить поручение Путина о соцвыплатах гражданам РФ в Донбассе
Мир
Поставки сжиженного газа в Европу побили рекорд за 11 лет
Спорт
Биатлонистка Буртасова может заменить Васнецову в сборной России на Олимпиаде
Политика
В ГД заявили об отсутствии влияния санкций Британии на жизнь в РФ
Общество
Росздравнадзор начал проверку из-за смерти девушки после липосакции в Москве

Ночную работу кафе и ресторанов ограничили в Курской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Оперативный штаб принял решение ужесточить ряд ограничительных мер в Курской области в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Заведениям общепита запретят работу с 0:00 до 6:00.

Омикронная роль: из-за чего падает число госпитализированных с COVID-19
Почему, несмотря на рост количества новых случаев, в больницы попадает меньше людей и сколько инфицированных могли не попасть в статистику

Ограничения вступят в силу с 31 января. В регионе также запретят работу детских развлекательных центров и игровых комнат, аттракционов в закрытых помещениях, спортивных баров и боулингов. Об этом пишет ИА «Абирег».

В регионе ограничат проведение концертов, вечеринок и иных мероприятий в заведениях общепита. Фуд-корты смогут работать навынос. Продолжается запрет на работу ночных клубов.

С 28 января приостановлены тренировки для несовершеннолетних. С 7 февраля вузам рекомендовано ввести дистанционное обучение.

За минувшие сутки в России госпитализированы 9883 человека, у которых выявили COVID-19. Число госпитализаций за сутки сократилось на 32,2%. Всего выявлено 121 228 случаев коронавируса. Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве (24 030), Санкт-Петербурге (17 833) и Подмосковье (11 434).

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022