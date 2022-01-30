Ночную работу кафе и ресторанов ограничили в Курской области

Оперативный штаб принял решение ужесточить ряд ограничительных мер в Курской области в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Заведениям общепита запретят работу с 0:00 до 6:00.

Ограничения вступят в силу с 31 января. В регионе также запретят работу детских развлекательных центров и игровых комнат, аттракционов в закрытых помещениях, спортивных баров и боулингов. Об этом пишет ИА «Абирег».

В регионе ограничат проведение концертов, вечеринок и иных мероприятий в заведениях общепита. Фуд-корты смогут работать навынос. Продолжается запрет на работу ночных клубов.

С 28 января приостановлены тренировки для несовершеннолетних. С 7 февраля вузам рекомендовано ввести дистанционное обучение.

За минувшие сутки в России госпитализированы 9883 человека, у которых выявили COVID-19. Число госпитализаций за сутки сократилось на 32,2%. Всего выявлено 121 228 случаев коронавируса. Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве (24 030), Санкт-Петербурге (17 833) и Подмосковье (11 434).