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Нефтегазохимический комплекс увеличил налоговые отчисления в Татарстане

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Предприятия нефтегазохимического комплекса увеличили объем производства в Татарстане на 6,8% в 2021 году. Налоговые отчисления в консолидированный бюджет республики достигли 87 млрд рублей. Такие данные озвучил гендиректор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин.

По сравнению с 2020 годом рост налоговых отчислений составил 61%. Но по сравнению с 2019-м отчисления оказались ниже на 5%, пишет «Нефть и капитал». Яруллин отметил, что одной из причин стало снижение налоговых отчислений «Татнефти». Прибыль не достигла допандемийного уровня из-за увеличения затрат на добычу нефти и ограничений ОПЕК+.

В республике выпускали светлые нефтепродукты, моющие средства и пластмассовые изделия. Также восстанавливается производство резиновой и химической продукции.

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