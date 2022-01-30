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США с Южной Кореей и Японией обсудят ответ на пуски ракет КНДР

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США совместно с Южной Кореей и Японией обсудят варианты ответа на запуски ракет Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР). Об этом в воскресенье, 30 января, заявила постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд в эфире телеканала ABC.

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«Соединенные Штаты ввели односторонние санкции в отношении КНДР в последние несколько недель, и мы продвигали санкции по линии Совета Безопасности [ООН]. Я буду обсуждать с нашими коллегами из Южной Кореи и Японии, которые также оказались под угрозой в связи с произошедшим, другие варианты ответа [на ракетные пуски]», — заявила Томас-Гринфилд в эфире телеканала ABC.

Ранее в этот день официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты в свете последних ракетных пусков КНДР готовы сесть за стол переговоров с Пхеньяном. Дипломат отметил, что США наряду с дипломатией будут стремиться обеспечить свою «полную военную готовность» в корейском регионе в ответ на угрозу ракетных пусков со стороны КНДР.

30 января стало известно, что максимальная скорость запущенной в этот же день со стороны КНДР ракеты составила 16 чисел Маха. Как предполагают южнокорейские военные, КНДР запустила ракету средней дальности «Хвасон-12», которая впервые была представлена на параде 14 апреля 2017 года. Первый ее запуск был осуществлен 14 мая того же года.

По информации южнокорейского комитета начальников штабов, запуск ракеты произошел 30 января в 7:52 (1:52 мск) из района деревни Мупхён-ри провинции Чагандо в направлении Японского моря. Информацию о пуске ракеты подтвердила береговая охрана Японии.

В Примгидромете уточнили, что запуск баллистической ракеты КНДР не повлиял на радиационный фон в Приморском крае. Данный пуск северокорейской ракеты стал седьмым по счету с начала года. Последний запуск состоялся 27 января.

В США предложили ООН ввести санкции против Пхеньяна за пуски баллистических ракет, поскольку каждый из них был нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

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