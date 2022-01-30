Умерла работавшая над созданием «Чебурашки» мультипликатор Майя Бузинова

На 93-году жизни ушла из жизни режиссер и художник-мультипликатор Майя Бузинова, принимавшая участие в создании мультфильма «Чебурашка». Об этом 30 января сообщил шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков.

«Майя Николаевна Бузинова, одушевившая Чебурашку. ‹...› (Режиссер) Юрий Норштейн часто говорит, что вся уникальность, трогательность, беззащитность и нежность этого персонажа — от нее. ‹...› И еще десятки мультфильмов наполнились жизнью благодаря таланту Бузиновой», — также написал он в Facebook.

Майя Бузинова родилась 23 июля в 1929 году в Орле. С 1947 по 1954 год училась в Московском художественно-промышленном училище им. М.И. Калинина. На киностудии «Союзмультфильм» Бузинова проработала мультипликатором с 1956 по 1977 год. Она работала в том числе над мультфильмами «Варежка», «Золотой мальчик», «Айболит и Бармалей», «Самый маленький гном».

После до 1992 года художница проработала в студии «Мульттелефильм» творческого объединения «Экран». Там она уже в качестве режиссера участвовала в создании мультфильмов «Дядюшка Ау», «Свинопас», «Маленький рыжик».