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В ФТР назвали эпичным финал турнира по теннису Australia Open

Вице-президент ФТР Селиваненко: финальный матч Australia Open вышел эпичным
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Финальный матч Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australia Open) между россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Рафаэлем Надалем вышел эпичным. Об этом в воскресенье, 30 января, заявил вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко.

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«Это был эпичный финал, один из лучших за последние несколько лет. Можно сравнить этот матч с игрой [Новака] Джоковича и [Роджера] Федерера на Уимблдоне (в 2019 году. — Ред.). Я бы говорил не о том, что Даниил проиграл, а о том, что Надаль выиграл. В этом матче было всё: драма, эмоции, захватывающий сюжет. Эти пять часов доставили наслаждение всем любителям тенниса, несмотря на проигрыш Даниила. Это был достойный матч. Надаль показал свое величие, он чемпион», — приводит «РИА Новости» слова Селиваненко.

Он добавил, что фанаты российского теннисиста расстроены, однако должны быть благодарны за такой фантастический матч.

Ранее в этот день Медведев проиграл в финале Australian Open, в котором встретился с Рафаэлем Надалем. Испанец одержал победу со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Спортсмены провели на корте 5 часов 24 минуты.

По словам Медведева, его жена Дарья, вероятно, сломала телевизор после поражения. Он также заявил, что уровень игры в финальном матче турнира был очень высоким.

Ранее сообщалось, что в ходе выступления Медведева на корт выбежал болельщик. Прежде чем нарушителя задержали, он успел пройти несколько метров. Инцидент не помешал теннисисту завершить брейк-пойнт.

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